El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su pico alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 22 grados .

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se registran probabilidades muy bajas de lluvia en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, lo que sugiere que cualquier chubasco sería muy ligero y esporádico. Por lo tanto, es un buen día para salir, aunque se recomienda llevar un paraguas por si acaso.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Este viento moderado puede ser un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando un respiro ante la humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas que descenderán a unos 16 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer. El ocaso se producirá a las 20:49, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en Pontecesures.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.