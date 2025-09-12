El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo muy nuboso, aunque las probabilidades de lluvia son escasas, con apenas un 5% de probabilidad de precipitación en las primeras horas del día.
Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 15 y 24 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por un descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 89% y bajará a un 39% hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cómodo.
El viento será ligero, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento moderado será un alivio ante el calor que se espera en las horas centrales del día.
A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con algunas nubes altas que permitirán la entrada de algo de luz solar, aunque no se anticipan lluvias significativas. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y sin alteraciones.
En resumen, Ponteareas disfrutará de un día con temperaturas agradables, aunque con un cielo mayormente cubierto. La niebla matutina y el viento ligero serán características destacadas de la jornada, ofreciendo un tiempo propicio para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones debido a la visibilidad reducida en las primeras horas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.
