El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo cubierto de bruma durante las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 05:00, la visibilidad será reducida, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la bruma dará paso a nubes altas, que dominarán el cielo desde las 06:00 hasta las 23:00. Las temperaturas comenzarán a recuperarse ligeramente, alcanzando los 19 grados en la tarde. La humedad, aunque disminuirá un poco, seguirá siendo notable, rondando el 64% en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, con cero milímetros de lluvia pronosticados a lo largo de las 24 horas. Esto significa que los habitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento del 5% en la tarde, pero sin indicios de tormentas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará a dirección noreste y aumentará en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

La salida del sol se producirá a las 08:10, y el ocaso será a las 20:49, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. La luz del día será ideal para paseos y actividades al aire libre, ya que la temperatura se mantendrá agradable durante la mayor parte del día.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. La combinación de bruma matutina y nubes altas por la tarde ofrecerá un paisaje característico de esta época del año, ideal para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.