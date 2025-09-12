El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, donde la temperatura alcanzará su punto máximo de 21 grados a las 14:00 horas. La humedad relativa será alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando un 57% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con la temperatura.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán alrededor de las 15:00 horas, cuando el viento podría alcanzar hasta 29 km/h. Este viento puede aportar un alivio momentáneo a la sensación de calor, aunque también podría generar algunas rachas que podrían ser notadas en áreas más expuestas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a pesar de la nubosidad, lo que permitirá disfrutar de las vistas del entorno natural de Poio. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes estén preparados para posibles cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de lluvia, aunque baja, no se puede descartar completamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:49, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, puede tener sus momentos de belleza.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Se recomienda a los habitantes que disfruten de las actividades al aire libre, pero que estén atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.