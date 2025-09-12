El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 14 y 17 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a nubes altas, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente estables. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 94%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

Durante la tarde, se prevé que las nubes altas continúen dominando el cielo, con temperaturas que se mantendrán entre los 18 y 21 grados . La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Sin embargo, el viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h desde el oeste, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, llegando a un 86% al final del día. La visibilidad se verá afectada nuevamente por la niebla, que podría regresar en las horas nocturnas, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen desplazarse.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con niebla en las primeras horas, temperaturas agradables durante el día y un viento moderado. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se aconseja estar atentos a las condiciones de visibilidad en la mañana y la noche.

