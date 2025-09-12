El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y muy nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y cómodo.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente entre las 05:00 y las 08:00, donde se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados. A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 14:00, justo cuando el cielo se tornará nuboso, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en la tarde. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% en las horas de la tarde, lo que hará que el tiempo sea más agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que Oia tiene para ofrecer. La puesta de sol se producirá a las 20:50, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el día de hoy en Oia se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente estable, temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.