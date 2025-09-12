El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Rosal según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando un estado nuboso que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 15 y 22 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 18 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. A partir de la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica será moderada, gracias a la combinación de la temperatura y la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 76% hacia la noche.
El viento soplará desde el este y el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán vientos suaves de entre 1 y 3 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin indicios de lluvias. La visibilidad será buena, aunque la alta humedad podría generar una ligera sensación de bochorno. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento moderado.
En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Se recomienda a los residentes disfrutar del día, aprovechando las temperaturas suaves y el viento fresco, mientras se preparan para una noche que se anticipa igualmente tranquila, con cielos nublados y temperaturas que descenderán a alrededor de 18 grados hacia el final del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.
