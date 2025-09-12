El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de poco nuboso en algunas horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más nuboso, especialmente durante la tarde, donde se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 23 grados . La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 45% a las 15:00 horas. A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco a pesar de la nubosidad.

El viento soplará desde el noreste en las primeras horas, con velocidades que rondarán entre 1 y 2 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Para la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el norte y noreste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría generar una ligera brisa. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, especialmente en zonas abiertas.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas predominando en el horizonte. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 20:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 61%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubosidad y viento moderado proporcionará un ambiente fresco y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a bajar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.