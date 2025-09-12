El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados , lo que proporciona un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, aunque la falta de sol podría hacer que algunos se sientan un poco más frescos de lo habitual.

A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, especialmente entre las 6:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 20 grados alrededor de las 17:00 horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, aunque se espera que disminuya a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 75% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en O Grove durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula hasta las 14:00 horas, y solo se prevé un leve 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el cielo estará nublado, las condiciones se mantendrán secas, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, predominando de dirección oeste y suroeste. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en zonas expuestas.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y templado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de paseos por la costa o actividades en la naturaleza, siempre teniendo en cuenta la brisa que podría hacer que la sensación de frescura sea más notable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.