El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las primeras horas del día, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura.
Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 21 grados . Este rango térmico permitirá que los habitantes de Nigrán disfruten de un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la posible brisa fresca. La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 54% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, su presencia puede influir en la percepción de la temperatura, especialmente en las horas más frescas del día.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el transcurso del día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Nigrán disfruten de un día seco y soleado, ideal para paseos por la playa o actividades en la naturaleza. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia la noche.
En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se caracterizará por un inicio de jornada poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables. La ausencia de precipitaciones y la presencia de un viento moderado harán de este un día propicio para disfrutar al aire libre, aunque se recomienda estar preparados para las variaciones de temperatura a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.
