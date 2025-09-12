El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre de 2025, Mos experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo muy nuboso, lo que podría limitar la visibilidad en algunos momentos. A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 22 grados hacia la tarde, proporcionando un tiempo templado y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 91% a medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 45% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos serán moderados, predominando del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría aportar una ligera frescura al ambiente.

A lo largo del día, se recomienda a los residentes de Mos que se preparen para un tiempo variable, llevando consigo una chaqueta ligera para las horas más frescas y considerando la posibilidad de un ligero viento. Aunque no se anticipan lluvias, el cielo cubierto podría generar un ambiente más fresco de lo habitual para esta época del año.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un tiempo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.