El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, en Moraña, se espera un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto que persistirá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 21 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 70% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor en el ambiente.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de lluvias ligeras, aunque la probabilidad es mínima. Esto sugiere que, si bien el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas, permitiendo que los residentes de Moraña realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas debido a la bruma, pero mejorará a medida que avance el día. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la luz del día se hará más intensa, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y temperaturas agradables. Se recomienda a los habitantes que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y que disfruten de las actividades al aire libre, aprovechando la ausencia de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.