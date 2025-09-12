El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente brumoso y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán reducidas, especialmente en las primeras horas, con una bruma persistente que podría dificultar la circulación. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla se disipe, dando paso a un cielo mayormente nublado.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 23 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 14 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 23 grados en la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que comenzará en niveles altos, alrededor del 89%, y disminuirá a medida que el día avance, alcanzando un 42% en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con valores que se mantienen en 0% a lo largo del día. Esto sugiere que no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día seco, aunque con un cielo cubierto de nubes altas. Las nubes dominarán el panorama, pero no se prevén lluvias, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento moderado contribuirá a la dispersión de la bruma y la niebla, mejorando la visibilidad a medida que se acerque la tarde.

El orto se producirá a las 08:10 y el ocaso a las 20:48, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diurnas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de bruma y niebla durante la noche.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución en las primeras horas debido a la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.