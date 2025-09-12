El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Moaña se presentará con un tiempo mayormente nublado, con períodos de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde y la noche, cuando el cielo estará completamente cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 22 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 17 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 92% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 50% en las horas más cálidas de la tarde. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Moaña disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un abrigo, especialmente para la noche, cuando las temperaturas desciendan.

El orto se producirá a las 08:11 y el ocaso será a las 20:49, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de la luz solar, aunque con un cielo que se tornará más gris a medida que avance la jornada. En resumen, un día nublado pero sin lluvias, ideal para disfrutar de la belleza de Moaña en un ambiente fresco y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.