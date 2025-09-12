El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avanza la mañana, la nubosidad aumentará, pasando a un estado nuboso entre las 01:00 y las 02:00 horas, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 16 grados. La probabilidad de precipitación es nula durante la mañana, lo que sugiere que no se esperan lluvias en este periodo. El viento será ligero, predominando del este con velocidades de 2 a 4 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable.

Durante la tarde, la situación meteorológica cambiará ligeramente. A partir de las 14:00 horas, el cielo se tornará muy nuboso, y la temperatura alcanzará su punto máximo en 20 grados a las 14:00 y 15:00 horas. La humedad comenzará a descender, llegando al 57% hacia las 14:00 horas. Aunque la probabilidad de precipitación se mantiene en 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas, no se anticipan lluvias significativas.

El viento se intensificará a medida que avanza la tarde, alcanzando velocidades de hasta 29 km/h desde el oeste entre las 16:00 y las 18:00 horas. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas expuestas. A medida que se acerca la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 19 grados a las 19:00 horas y bajando a 17 grados hacia las 22:00 horas.

La noche se presentará con un cielo mayormente nublado, pero sin riesgo de tormentas ni precipitaciones. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 79% hacia la medianoche. En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo variado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un aumento en la nubosidad durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.