El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una cobertura que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que la temperatura llegue a los 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando entre el 53% y el 100% en diferentes momentos. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, las condiciones se mantendrán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un chaparrón inesperado.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 26 km/h. Predominará la dirección del viento del este y del noreste, especialmente en las horas de la tarde, cuando se registrarán las rachas más fuertes. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la tarde, las nubes altas continuarán dominando el cielo, aunque se espera que haya momentos de poco nuboso hacia el final del día. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 16 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:50, momento en el que la temperatura y la humedad comenzarán a estabilizarse, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones serán propicias para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.