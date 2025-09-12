El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una cobertura que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 15 grados hacia las primeras horas de la tarde. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 51% en las horas de la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

A lo largo del día, el orto se producirá a las 08:11 y el ocaso será a las 20:49, lo que proporcionará un total de más de 12 horas de luz solar. Sin embargo, la presencia de nubes altas puede limitar la intensidad de la luz solar directa, creando un ambiente más sombrío.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.