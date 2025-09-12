El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con periodos de bruma en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, la temperatura comenzará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en la tarde, proporcionando un ambiente relativamente templado.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% y alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bruma y a un ambiente algo pesado. A medida que el día progresa, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más fresco y agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Lalín podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.

El viento será un factor notable hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Predominará el viento del oeste, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 6 km/h en la mañana y 17 km/h en la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas nubes altas que podrían dar un aspecto dramático al paisaje. Sin embargo, no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas, lo que sugiere que la bruma y el cielo cubierto persistirán hasta el ocaso, que se producirá a las 20:47.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que oscilan entre los 12 y 20 grados , sin precipitaciones y con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para las condiciones frescas y la bruma matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.