El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a lo largo de la madrugada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la isla.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 12:00, con un ligero aumento hasta los 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación en todas las horas. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque es recomendable que los ciudadanos se preparen para un tiempo nublado que podría limitar la visibilidad y la luminosidad natural.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se esperan fenómenos meteorológicos severos que puedan alterar la tranquilidad del día. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente en esta época del año.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día nublado, fresco y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y el viento moderado que caracterizarán la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.