El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Illa de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a lo largo de la madrugada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la isla.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 12:00, con un ligero aumento hasta los 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación en todas las horas. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque es recomendable que los ciudadanos se preparen para un tiempo nublado que podría limitar la visibilidad y la luminosidad natural.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras.
La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se esperan fenómenos meteorológicos severos que puedan alterar la tranquilidad del día. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente en esta época del año.
En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día nublado, fresco y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y el viento moderado que caracterizarán la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Vingegaard, desde Vigo: «La gente en La Vuelta protesta por una razón»
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon