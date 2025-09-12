El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una descripción que anticipa un ambiente cubierto y poco soleado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, con períodos de nubosidad variable, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 16 y 20 grados . En las primeras horas, se registrarán 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados hacia el mediodía. A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 20 grados en las horas más cálidas. Este rango térmico sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo cubierto.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 69% hacia el final del día. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, así que es recomendable vestirse en consecuencia.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 23 km/h, especialmente en las horas cercanas a la tarde. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén lluvias durante el día, lo que significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente en esta región costera.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. La combinación de humedad y viento suave hará que el tiempo sea cómodo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con la precaución de estar preparados para un cielo cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.