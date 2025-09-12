El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán características del paisaje, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la niebla. A medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los habitantes de Gondomar podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo cubierto que podría limitar la visibilidad en algunos momentos.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén para la tarde, cuando el viento alcanzará su máxima velocidad, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados . Sin embargo, la sensación de calor será moderada debido a la alta humedad y la presencia continua de nubes. La tarde se presentará como un momento ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de que el cielo permanezca cubierto.

En resumen, Gondomar experimentará un día caracterizado por la niebla matutina, nubes altas y temperaturas agradables, sin riesgo de precipitaciones. Los vientos suaves del este aportarán un toque fresco, haciendo de este un día típico de septiembre en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.