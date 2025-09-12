El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, que dominará el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a la bruma, que se mantendrá hasta aproximadamente las 8 de la mañana. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados, con una ligera mejora en la visibilidad. A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes altas seguirán presentes, lo que dará lugar a un día mayormente nuboso.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 19 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad relativa también experimentará variaciones, comenzando en un 86% y bajando gradualmente a un 66% hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad moderada, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 27 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del oeste, lo que podría influir en la dispersión de las nubes.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, esta probabilidad se mantendrá en cero, lo que sugiere que los residentes de Forcarei podrán disfrutar de un día sin lluvias, aunque con un cielo mayormente cubierto.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por la niebla matutina, bruma y un cielo mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado del oeste.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.