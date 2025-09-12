El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan cubriendo el cielo, con períodos de nubosidad muy intensa, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 49% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La bruma matutina y la nubosidad persistente podrían dificultar la visibilidad en algunos momentos, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, las condiciones permanecerán secas, lo que permitirá que los residentes de A Estrada realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, el viento será moderado y no se esperan condiciones de tormenta, lo que contribuirá a un ambiente relativamente tranquilo.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. La visibilidad podría mejorar ligeramente con la disminución de la bruma, aunque la nubosidad seguirá presente. El ocaso se producirá a las 20:49, marcando el final de un día que, aunque nublado, permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.