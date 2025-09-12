El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente brumoso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados . La bruma, que se mantendrá hasta el mediodía, puede reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

A medida que avance la jornada, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de la tarde, el cielo se tornará nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 21 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser ligeramente inferior debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de lluvias hacia la tarde, aunque se estima que la probabilidad de que se materialicen es muy baja, con un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Por lo tanto, es poco probable que los habitantes de Cuntis necesiten paraguas, aunque es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones.

El viento soplará de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final de la jornada.

La puesta de sol se producirá a las 20:49 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará con bruma, ofrecerá momentos agradables y templados en la tarde. Los residentes de Cuntis pueden disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se mantengan atentos a la evolución del tiempo y a la posible llegada de nubes más densas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.