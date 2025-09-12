El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un cielo que se presentará muy nuboso en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 02:00, donde se espera una visibilidad reducida debido a la bruma que se manifestará en las horas posteriores.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando un mínimo de 15 grados a las 04:00, mientras que se espera un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 21 grados a las 14:00. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 21 grados hasta las 17:00, antes de descender gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 84% a las 00:00 y descendiendo lentamente hasta un 54% hacia las 16:00. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con una ligera posibilidad de un 5% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

El viento soplará de dirección predominante del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 17:00, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente nuboso, temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque con una atmósfera algo húmeda y ventosa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.