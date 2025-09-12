El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no amenazan con precipitaciones, aportan una atmósfera grisácea y fresca. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se espera que se mantenga en torno al 70% durante la mayor parte de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas, aunque las temperaturas no serán excesivamente altas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 17 km/h. A medida que el día avanza, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

No se esperan precipitaciones significativas hoy, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día. Esto significa que los residentes de A Cañiza pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un abrigo, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas tienden a descender.

La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría limitar un poco la claridad del cielo. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:48, las temperaturas comenzarán a bajar nuevamente, y la sensación de frescura se hará más evidente.

En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas centrales del día. La ausencia de lluvias permitirá que los habitantes y visitantes disfruten de un día tranquilo, aunque con un abrigo a mano para las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.