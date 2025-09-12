El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre poco nuboso y cubierto a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes irán ganando protagonismo, y para la tarde, el cielo estará cubierto, con predominancia de nubes altas.

Las temperaturas se mantendrán suaves durante todo el día, comenzando en torno a los 18 grados a medianoche y descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas. A medida que el día avanza, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% a medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 56% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo de la jornada, con un pronóstico de 0 mm, permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día seco.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y seco. La puesta de sol se producirá a las 20:50, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día que, aunque nublado, promete ser agradable y sin contratiempos meteorológicos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.