El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá hasta bien entrada la tarde. A partir de las 6:00 AM, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados durante las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un leve aumento, alcanzando los 20 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 56% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento suave será un alivio ante la humedad y ayudará a mantener un ambiente más fresco.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que hacia el final del día, alrededor de las 8:00 PM, las nubes comiencen a despejarse ligeramente, permitiendo que el sol se asome antes del ocaso, que ocurrirá a las 8:50 PM. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas, y la noche se presentará con un cielo mayormente despejado.

En resumen, Cambados experimentará un día cubierto y templado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.