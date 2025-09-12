El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma han sido protagonistas, especialmente en las primeras horas, lo que puede afectar la visibilidad en las carreteras y caminos. Se recomienda a los conductores extremar precauciones al desplazarse.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, aunque la sensación de humedad será notable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados , lo que proporciona un ambiente fresco y agradable, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de bruma.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más frescas de la mañana, lo que contribuirá a la sensación de bochorno a medida que las temperaturas aumenten ligeramente durante la tarde. Se espera que la temperatura máxima alcance los 22 grados , lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado, aunque la sensación térmica puede ser algo más cálida debido a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El viento soplará de dirección predominantemente oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad durante la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas, por lo que se recomienda tener precaución en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla que se espera regresar, por lo que se aconseja a los transeúntes y conductores estar atentos a las condiciones de visibilidad reducida.

En resumen, el día en Caldas de Reis se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante la bruma matutina y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.