El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 18 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% y bajando gradualmente hasta un 73% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con la falta de precipitaciones, sugiere que el ambiente se sentirá algo pesado, pero sin riesgo de lluvias. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, alcanzando rachas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas costeras.

La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría limitar un poco la claridad del cielo. A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con una predominancia de nubes altas que podrían dar un aspecto grisáceo al horizonte. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos en las condiciones climáticas.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un leve aumento a 20 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. Las temperaturas nocturnas se situarán en torno a los 17 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada templada.

El orto se producirá a las 08:11 y el ocaso a las 20:50, brindando un día con una duración de luz solar considerable. En resumen, Bueu experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fresco por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.