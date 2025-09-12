El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia el mediodía, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 15-16 grados.

Durante la tarde, se espera que el cielo se torne muy nuboso, especialmente entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 21 grados. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto permitirá que los residentes de Barro disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 29 km/h hacia las 17:00 horas, con dirección predominante del oeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán niveles altos de humedad, comenzando en un 87% y descendiendo gradualmente a un 49% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo a medida que las temperaturas aumentan.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, volviendo a un estado poco nuboso. Las temperaturas descenderán a 16 grados hacia las 22:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. La puesta de sol se producirá a las 20:49, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Barro no querrán perderse.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo mayormente nuboso, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos moderados y la disminución de la humedad hacia la tarde contribuirán a un ambiente propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.