El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Baiona se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado a las 08:11. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18°C y 17°C, con una humedad relativa que comenzará en un 94%, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de la 01:00, el cielo se tornará cubierto, y esta tendencia se mantendrá hasta las 04:00. Durante este tiempo, las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 16°C, con una humedad que rondará el 90%. A medida que el día avanza, el cielo volverá a despejarse, y se espera que a las 12:00 el cielo esté nuevamente poco nuboso, con temperaturas alcanzando los 19°C y una humedad relativa que descenderá a un 67%.

La tarde se caracterizará por un cielo mayormente nuboso, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde se prevé que las temperaturas se mantengan en torno a los 19°C. La humedad relativa experimentará un ligero aumento, alcanzando un 61% hacia las 19:00. A lo largo de la tarde, el viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 11 km/h hacia las 18:00.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Al caer la noche, el cielo volverá a estar poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 20:50. Las temperaturas descenderán a 17°C, y la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 72% hacia las 21:00. El viento continuará soplando del este, con velocidades que disminuirán a 4 km/h.

En resumen, el día en Baiona se presentará con un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y contemplar la belleza del paisaje gallego.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.