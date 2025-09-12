El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Baiona se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado a las 08:11. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18°C y 17°C, con una humedad relativa que comenzará en un 94%, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la mañana.
A partir de la 01:00, el cielo se tornará cubierto, y esta tendencia se mantendrá hasta las 04:00. Durante este tiempo, las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 16°C, con una humedad que rondará el 90%. A medida que el día avanza, el cielo volverá a despejarse, y se espera que a las 12:00 el cielo esté nuevamente poco nuboso, con temperaturas alcanzando los 19°C y una humedad relativa que descenderá a un 67%.
La tarde se caracterizará por un cielo mayormente nuboso, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde se prevé que las temperaturas se mantengan en torno a los 19°C. La humedad relativa experimentará un ligero aumento, alcanzando un 61% hacia las 19:00. A lo largo de la tarde, el viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 11 km/h hacia las 18:00.
En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.
Al caer la noche, el cielo volverá a estar poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 20:50. Las temperaturas descenderán a 17°C, y la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 72% hacia las 21:00. El viento continuará soplando del este, con velocidades que disminuirán a 4 km/h.
En resumen, el día en Baiona se presentará con un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y contemplar la belleza del paisaje gallego.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.
