El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde se registrarán temperaturas alrededor de los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 16:00 horas.

El estado del cielo variará a lo largo del día. En las primeras horas, se presentará un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a partir de la mañana, se incrementará la nubosidad, con periodos de nubes altas que dominarán el cielo. A lo largo de la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado, aunque sin precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 20% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00 horas, y disminuyendo a un 5% entre las 08:00 y las 14:00 horas. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que el día se desarrollará sin lluvias.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 89% a las 00:00 horas y manteniéndose en torno al 88% hasta las 02:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 42% hacia las 16:00 horas, lo que contribuirá a una sensación más cómoda en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección oeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h hacia las 17:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. La combinación de temperaturas moderadas, alta humedad y viento moderado hará que el día sea ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo cubierto en ciertos momentos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.