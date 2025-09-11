El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

Hoy, 11 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura constante de 18 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, y se espera que el cielo esté cubierto durante la mayor parte del día.

Las precipitaciones serán un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que haya lluvias escasas a partir de la mañana. En las primeras horas, no se registrarán precipitaciones, pero a partir del periodo de las 06:00, se anticipa una ligera lluvia, acumulando hasta 0.1 mm. A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando hasta 0.4 mm en la tarde, con un total de 0.2 mm esperado en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 85% y el 91% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde, antes de descender ligeramente hacia la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 9 y 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea baja, con un 10% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, la combinación de nubosidad y viento podría generar un ambiente inestable, por lo que es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá algo nublado. Las temperaturas descenderán a 18 grados hacia la medianoche, ofreciendo un cierre de jornada fresco y húmedo. En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se vivirá un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas suaves y un viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.