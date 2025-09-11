El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá alrededor de los 17 grados . A medida que avance la jornada, las nubes se tornarán más densas, alcanzando un estado cubierto en la mayoría de los periodos, especialmente entre las 2 y las 7 de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia escasa. Durante este periodo, se anticipa que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí habrá momentos de humedad que podrían afectar las actividades al aire libre. A partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 70%, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos.

La temperatura durante el día oscilará entre los 16 y 20 grados , alcanzando su punto máximo hacia las 4 de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las horas más frescas de la mañana y la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 3 y las 6 de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de frescura, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá cubierto en general. Las temperaturas descenderán a unos 17 grados hacia la medianoche, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una atmósfera algo pesada. Los residentes de Vilaboa deben estar preparados para un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, y es recomendable llevar paraguas o impermeables si planean salir.

