El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 20 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de la mañana se inicien lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.8 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vila de Cruces necesiten paraguas y ropa impermeable. Las lluvias continuarán siendo posibles hasta la tarde, aunque con una intensidad variable.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas más fuertes se prevén en la tarde, lo que podría causar algunas molestias, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen realizar actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 12 grados hacia el final del día. En resumen, se prevé un día mayormente nublado y húmedo en Vila de Cruces, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco.

