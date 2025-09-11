El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, en Vigo, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más alta debido a la humedad presente en el aire. La previsión indica que la temperatura comenzará a descender hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 20 grados hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia durante este periodo. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que rondan los 0.1 mm, por lo que no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad. A lo largo del día, el viento podría ser un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

La salida del sol está programada para las 08:10, mientras que el ocaso se producirá a las 20:51, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque nublado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que el cielo continúe cubierto, manteniendo la posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un ambiente mayormente cubierto, con temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias escasas. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y la humedad del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.