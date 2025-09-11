El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían entre "muy nuboso" y "cubierto", lo que sugiere que la luz solar será escasa. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las horas cercanas al mediodía. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la precipitación, se espera que haya lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.4 mm en algunos periodos. Las probabilidades de precipitación son significativas, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante la mañana y parte de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 15% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que, aunque las lluvias son posibles, no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán ligeramente hacia la noche, rondando los 16 grados . La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, aunque la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los habitantes estar preparados para las lluvias y disfrutar de las temperaturas moderadas que ofrece este día de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.