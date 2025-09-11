El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y alcanzando hasta un 91% en la tarde. Esta elevada humedad, combinada con el cielo cubierto, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A pesar de la presencia de nubes, las probabilidades de precipitación son relativamente bajas en las primeras horas, con un 5% de probabilidad entre las 02:00 y las 08:00. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia aumenta significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias escasas durante la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, aunque con una ligera disminución en su intensidad hacia la noche.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la visibilidad en carretera. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales si planean viajar por la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:50, momento en el cual la temperatura seguirá bajando, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia en la tarde y temperaturas agradables, aunque con una sensación de bochorno debido a la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.