El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas estables alrededor de los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.
A medida que avance la mañana, el cielo continuará en condiciones similares, manteniendo el poco nuboso hasta el mediodía. Sin embargo, se espera un aumento en la nubosidad a partir de la tarde, donde las condiciones se tornarán muy nubosas y cubiertas, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde.
La probabilidad de precipitación es un factor a tener en cuenta, ya que se prevé un 10% de posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas, aumentando drásticamente a un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es probable que los residentes de Tomiño experimenten lluvias ligeras durante la tarde y la noche. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se espera una tormenta intensa, sí habrá un ambiente húmedo y posiblemente incómodo.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de la lluvia.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% de posibilidad de tormenta entre las 20:00 y las 02:00 horas. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propensas a la lluvia, no se prevén fenómenos severos.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 19 grados . La humedad aumentará, alcanzando el 90% hacia la medianoche, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda. Los residentes de Tomiño deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.
