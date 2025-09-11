El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas estables alrededor de los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará en condiciones similares, manteniendo el poco nuboso hasta el mediodía. Sin embargo, se espera un aumento en la nubosidad a partir de la tarde, donde las condiciones se tornarán muy nubosas y cubiertas, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es un factor a tener en cuenta, ya que se prevé un 10% de posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas, aumentando drásticamente a un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es probable que los residentes de Tomiño experimenten lluvias ligeras durante la tarde y la noche. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se espera una tormenta intensa, sí habrá un ambiente húmedo y posiblemente incómodo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de la lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% de posibilidad de tormenta entre las 20:00 y las 02:00 horas. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propensas a la lluvia, no se prevén fenómenos severos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 19 grados . La humedad aumentará, alcanzando el 90% hacia la medianoche, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda. Los residentes de Tomiño deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.