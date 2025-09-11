El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de períodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas estables alrededor de los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 86%, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 30% y el 100% en diferentes períodos. En particular, se anticipa que entre las 08:00 y las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia será del 100%, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.2 mm, lo que indica que la lluvia será ligera pero constante.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que se acerque la tarde. Para el período de 15:00 a 19:00 horas, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, lo que podría hacer que los residentes sientan un ligero descenso en la temperatura. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir.

En cuanto a la visibilidad, se espera que haya bruma en las horas de la tarde y la noche, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. Los ciudadanos de Soutomaior deben tener precaución si planean salir, especialmente en áreas donde la visibilidad pueda verse comprometida.

En resumen, el día de hoy en Soutomaior será mayormente nublado, con temperaturas suaves y una alta probabilidad de lluvia ligera. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo húmedo y ventoso, y que tomen precauciones al salir, especialmente en la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.