El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. La temperatura se mantendrá estable en torno a los 14 grados, y la probabilidad de precipitación será baja, con un 5% en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando hasta un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 19 grados hacia las 16:00 horas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán ligeras. La temperatura descenderá a 17 grados hacia las 21:00 horas, y la humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando un 93% al final del día.

Es importante que los habitantes de Silleda se preparen para un día mayormente gris, con la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. A pesar de las condiciones adversas, no se prevén tormentas significativas, lo que permitirá que la jornada transcurra sin mayores contratiempos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.