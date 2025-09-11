El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados , proporcionando un ambiente templado, aunque algo fresco en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor de 19 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a la precipitación, hay una probabilidad significativa de lluvia escasa, especialmente durante las horas de la tarde. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 a 0.2 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que las primeras horas del día serán las más propensas a la lluvia ligera.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la lluvia disminuya, dando paso a un ambiente más tranquilo. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 18 grados, manteniendo un tiempo suave. La puesta de sol se producirá a las 20:51, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, ofrecerá temperaturas agradables para disfrutar de la belleza de Sanxenxo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.