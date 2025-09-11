El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados , manteniendo un ambiente fresco y agradable.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con periodos de bruma que podrían dificultar la visibilidad en algunos momentos. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 16 grados, y la humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares, con un cielo cubierto y temperaturas que alcanzarán un máximo de 22 grados. Sin embargo, se prevé que haya algunas precipitaciones ligeras, con una probabilidad de lluvia del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, lo que aportará una ligera brisa a lo largo del día. En las horas más cálidas, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frescura se acentúe.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos severos. La tarde se presentará con un cielo cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 19 grados a las 23:00 horas. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas previas a la caída del sol.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño será mayormente nublado, con temperaturas frescas y algunas lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.