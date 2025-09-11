El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso" en los periodos posteriores. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente relativamente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de brumas o nieblas en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm en algunos periodos, especialmente entre las 11:00 y las 12:00, y de nuevo entre las 16:00 y las 18:00. La probabilidad de lluvia es moderada, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras. Sin embargo, no se esperan tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán de carácter suave y no generarán inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar algo de alivio a la sensación de calor, aunque no será suficiente para contrarrestar la alta humedad. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar un ambiente algo más fresco.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores cercanos a los 17 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. En resumen, se espera un día mayormente nublado con algunas lluvias ligeras, temperaturas agradables y un ambiente húmedo en Salceda de Caselas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.