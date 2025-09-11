El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

Hoy, 11 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una persistente sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 20 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, aunque algo fresco en las primeras horas.

A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad continúe, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 a 0.2 mm, lo que indica que, aunque no se anticipan lluvias intensas, sí habrá un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio a la sensación de calor, aunque también puede hacer que las condiciones se sientan más frescas durante las horas de mayor nubosidad.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 18 grados . La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la lluvia ligera, lo que podría complicar el tráfico en las carreteras locales.

En resumen, los habitantes de Ribadumia deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Se recomienda llevar paraguas y abrigos ligeros si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.