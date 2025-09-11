El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad continúe, con períodos de cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este período. Las precipitaciones acumuladas podrían ser escasas, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.2 mm, pero la persistencia de la lluvia podría hacer que el ambiente se sienta húmedo y fresco. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados en la tarde, mientras que por la noche descenderá a unos 18 grados.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 85% y el 93% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán predominantemente del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica se mantendrá estable, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, los habitantes de Redondela deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias esperadas en la tarde y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser incómodas. La jornada se cerrará con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a medida que se acerque la noche, manteniendo la tendencia de un tiempo otoñal que ya comienza a hacerse presente en la región.

