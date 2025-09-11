El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la cobertura total del cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con descripciones que indican un estado "muy nuboso" en las primeras horas, seguido de un cielo "cubierto" durante gran parte del día. Esto sugiere que la luz solar será escasa, lo que podría influir en la sensación térmica.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 16 y 20 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en la mañana, y alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde. Esta variación moderada en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se prevé, que alcanzará hasta un 100% en algunos momentos, podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que habrá lluvias escasas a lo largo del día. Las probabilidades de precipitación son significativas, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las cantidades de precipitación previstas son mínimas, con registros que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las horas más lluviosas. Sin embargo, es importante que los ciudadanos estén preparados para la posibilidad de chubascos ligeros, especialmente en la mañana y a primera hora de la tarde.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h desde el suroeste en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar de las temperaturas relativamente cálidas. Las velocidades del viento disminuirán hacia la tarde y la noche, lo que podría ofrecer un alivio a la sensación de humedad.

A medida que el día avance, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente hacia la tarde, con un cambio a un estado "poco nuboso" en las últimas horas del día. Esto podría permitir que los residentes de Pontevedra disfruten de un ocaso más despejado, con el sol poniéndose a las 20:51. Sin embargo, la alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras seguirán presentes, por lo que se recomienda llevar un paraguas si se planea salir.

