El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes más densas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 16 y 21 grados . Durante la mañana, se prevén temperaturas alrededor de los 17 grados, que descenderán ligeramente a 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados, lo que proporcionará un respiro en medio de la nubosidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando niveles del 93% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 80% durante todo el día. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la probabilidad de precipitación alcance el 100% entre las 14:00 y las 20:00, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 0.4 mm. Aunque las lluvias no serán intensas, se recomienda a los habitantes de Pontecesures estar preparados para posibles chubascos.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, a pesar de la alta humedad.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas suaves y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y la posible lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.