El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de septiembre

El día de hoy, 11 de septiembre de 2025, se espera en Ponteareas un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán, y se prevé que el cielo esté cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 75% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las probabilidades de lluvia sean bajas en las primeras horas, con un 15% de probabilidad de precipitaciones entre las 02:00 y las 08:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Se espera que la precipitación sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas de mayor actividad. Esto sugiere que, aunque la lluvia puede ser ligera, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h, predominando de direcciones variables como el este y el sureste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría aportar una ligera frescura al ambiente.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:50, las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas, y la temperatura comenzará a descender, lo que podría hacer que la noche sea más fresca. La combinación de la alta humedad y las temperaturas más bajas podría generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que estén al aire libre.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de lluvia por la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias ligeras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-10T20:58:08.